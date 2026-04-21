Malagò, oggi in programma un incontro con il presidente della Lega Pro Matteo Marani
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Dopo aver incontrato i club della Serie A e il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Giovanni Malagò, candidato in pectore alla presidenza della FIGC, sarà a Roma alle 14 per incontrare il presidente della Lega Pro Matteo Marani.
Lo stesso Marani, riporta Sky, questa mattina intorno alle 11 ha incontrato il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete.
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