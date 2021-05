Malcuit saluta la Fiorentina e torna al Napoli: "Abbiamo sofferto ma l'obiettivo è raggiunto"

Kevin Malcuit saluta la Fiorentina via social dopo sei mesi di prestito via Napoli senza grandi risultati e con pochissime occasioni di mettersi in mostra. Due partite da titolari, cinque in totale in campionato e tanta panchina per il francese che dunque ritorna al suo club di origine. "Abbiamo sofferto ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ci vediamo e buona fortuna Fiorentina". Questo il messaggio condiviso su Instagram dal terzino.