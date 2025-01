Maldini all'Atalanta fa felice anche il Milan. Che deve rilanciare per Gimenez

L'Atalanta dopo l'infortunio capitato ad Ademola Lookman ha deciso di stringere per Daniel Maldini. Il trequartista del Monza era nel mirino della Dea già prima del trauma distrattivo rimediato dal centravanti nigeriano e ora più che mai è a un passo dal trasferimento a Bergamo anche grazie a una clausola che non permette ad Adriano Galliani di opporre resistenze.

Daniel Maldini in estate costerà 12 milioni di euro e oggi potrebbe uscire per un esborso simile. Una cifra abbordabile per un club come la Dea, soldi che verranno spartiti in parti eguali dal Monza e dal Milan. Questo perché quando la società rossonera avallò il trasferimento a parametro zero in Brianza del figlio d'arte trattenne per sé il 50% sulla futura rivendita, una percentuale che ora potrebbe fruttare con un incasso da circa sei milioni di euro.

Sono soldi che il Milan potrebbe immediatamente rimettere in giro per spezzare, dopo il turno di Champions, le resistenze del Feyenoord per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano valutato dal club di Rotterdam 40 milioni di euro è oggi il primo obiettivo di Zlatan Ibrahimovic e soci, ma serve un rilancio importante per avvicinarsi alle richieste della società olandese. E il trasferimento di Maldini dal Monza all'Atalanta, in questo senso, può decisamente aiutare.