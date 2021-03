Man United-Milan è anche la gara degli assenti: da Pogba a Ibra, sarebbe un 11 da sogno

Manchester United-Milan prenderà il via alle 18.55, una sfida dal sapore Champions anche se come noto il contesto sarà quello degli ottavi di finale di Europa League. A Old Trafford scenderanno in campo due squadre che devono fare i conti con lunghissime liste degli infortunati, motivo per il quale sia Pioli che Solskjaer dovranno inventarsi una formazione titolare. Nel Milan mancheranno Rebic, Hernandez, Ibrahimovic, Bennacer, Maldini, Calhanoglu, Mandzukiuc e Hauge, ma pure Romagnoli salvo sorprese non sarà della partita a causa di un pestone nella rifinitura di ieri.

In casa United, se possibile, le defezioni sono ancora più marcate: De Gea, Jones, Van de Beek, Pogba, Mata, Cavani e Marcus Rashford. Sommando tutti gli assenti, e con un briciolo di fantasia tattica, potrebbe venir fuori tranquillamente un undici da sogno. Con De Gea in porta, il trio Jones-Romagnoli-Thao Hernandez in difesa. A centrocampo solo qualità con Van de Beek-Pogba e Bennacer-Calhanoglu. Davanti, l'ex coppia del PSG Ibrahimovic-Cavani col sostegno di Rashford. Questo l'undici degli infortunati della sfida delle 18.55: De Gea; Jones, Romagnoli, Theo; Van de Beek, Pogba, Bennacer, Calhanoglu; Cavani, Ibrahimovic, Rashford.