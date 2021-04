Man United-Roma, la moviola della Gazzetta: errore evidente sul rigore fischiato a Cavani

vedi letture

C'è parecchio lavoro per l'arbitro Del Cerro Grande in Manchester United-Roma 6-2. Al 13', sul rigore per la Roma, è indeciso quando non dovrebbe. Poi prosegue su questa linea, spiega la Gazzetta dello Sport. Anche se al 69' ritrova le certezze per fischiare il rigore per contatto Smalling-Cavani. Un fischio ben più che dubbio, per il quotidiano. Il pallone viene mancato da entrambi e una volta che è passato Smalling tocca Cavani quel tanto che basta per non far intervenire il VAR. Ma l'errore sembra davvero evidente, col risultato che era sul 3-2.