Manchester United-Milan 1-1, le pagelle: Kjaer provvidenziale. Diallo, buona la terza

vedi letture

MANCHESTER UNITED (pagelle a cura di Andrea Piras)

Henderson 6 - Sempre molto attento all’interno dell’area di rigore e suoi cross che arrivano dal fondo. Reattivo sulla conclusione di Saelemaekers che è sì centrale ma potente. Incolpevole sulla zuccata vincente di Kjaer.

Wan-Bissaka 5.5 - Si dedica di più alla fase difensiva visto che il Milan spinge molto con Dalot che gli crea diversi grattacapi. Rischia tantissimo quando affossa Brahim Diaz in area di rigore nel secondo tempo. (Dal 75’ Williams sv).

Bailly 6.5 - Ritorno al centro della difesa per l’ivoriano che ingaggia un duello molto interessante e tutto velocità con Leao e anche con Dalot. Non si lascia mai sorprendere dall’avversario di turno.

Maguire 6 - Il capitano dei Red Devils tiene molto alta la difesa facendo cadere spesso nella trappola del fuorigioco Leao. Ha sul suo mancino la palla del vantaggio ma inspiegabilmente, da pochi passi, centra il palo divorandosi un gol più facile da segnare che da sbagliare.

Alex Telles 6 - Quando accelera con la sua velocità crea qualche grattacapo alla retroguardia rossonera. Si fa vedere spesso a sinistra cercando il supporto per Martial.

McTominay 6 - Si addormenta su Kessié ma per sua fortuna il pallone sbatte sul braccio del centrocampista del Milan. Lo si trova spesso all’interno della sua area di rigore ad aiutare i difensori. Graziato dall’arbitro quando, già ammonito, atterra Krunic dal limite.

Matic 5.5 - Gioca spesso in orizzontale per i suoi compagni di squadra. Nel primo tempo viene spesso saltato quando i centrocampisti del Milan giocano in velocità ricorrendo spesso ad interventi irregolari. Nel secondo tempo aumenta l’intensità recuperando più palloni ma nel recupero è fatale la distrazione in marcatura su Kjaer che realizza il gol dell’1-1.

Greenwood 5.5 - La catena di sinistra del Milan gli dà diversi problemi. Non riesce mai a spingere come lui vorrebbe. Nella fase difensiva non riesce a contenere le sfuriate di Dalot. Nella ripresa viene spostato centravanti dove però fa vedere solo un guizzo servendo un pallone che James spreca malamente.

Bruno Fernandes 6 - La gabbia che Stefano Pioli gli costruisce addosso è molto efficace e limita le sue scorribande fra le linee nel primo tempo. Nella ripresa, appena ha un po’ di spazio, disegna un pallone delizioso che il baby Diallo tramuta in gol (Dal 73’ Fred 6 - Alza la diga a centrocampo nel tentativo di frenare gli attacchi del Milan).

James 5.5 - Aiuta poco Alex Telles sulla corsia di sinistra. Si vede pochissimo in fase di spinta ben controllato dalla retroguardia della formazione di Stefano Pioli. Si divora il raddoppio nel secondo tempo calciando a lato con la porta tutta spalancata (Dal 74’ Shaw sv).

Martial 5.5 - Dopo otto giri di lancetta chiama Donnarumma alla risposta con una conclusione insidiosa. Kjaer non gli lascia un attimo di respiro chiudendolo e non lasciandogli più spazio per colpire (Dal 46’ Diallo 7 - Buona la terza in Europa League per l’ex Atalanta che nel Teatro dei Sogni trova il suo primo gol con la maglia dei grandi dello United infilandosi fra Tomori e Dalot e superando Donnarumma di testa).

- - -

MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Donnarumma 6- Partita attenta, una bella risposta su Martial nei primi minuti ed è anche bravo nelle uscite, alte e basse. Può poco sul gol subito.

Calabria 6.5 - Concede qualcosa, gli avversari per sua fortuna lo graziano. Ma ha un grande merito, quello di essere propositivo, sempre vivo in fase di spinta e di non mollare mai. (Dal 76' Calabria sv).

Kjaer 7.5 - L'unico over 30 della squadra è una presenza fondamentale nella regia difensiva e nell'anticipo. E alla fine si inventa pure goleador. Il suo gol vale più di un semplice pareggio: è un segnale fortissimo che questo Milan può competere con le grandi d'Europa, anche in condizioni estreme.

Tomori 5 - Si fa sorprendere da Diallo, che dall'altro dei suoi 173 centimetri riesce a segnare di testa.

Dalot 5.5 - Concorso di colpa con Tomori in occasione del gol di Diallo ed è un peccato perché gioca di fatto una partita diligente.

Meite 6.5 - Partenza incoraggiante, prova generosa. Con Kessie conferma una cerniera di centrocampo di grande forza fisica e intensità.

Kessie 7 - Segnerebbe un gran gol che avrebbe potuto cambiare la storia della partita ma una mano galeotta ravvisata dall'arbitro annulla tutto. Ed è un peccato perché sarebbe stato il giusto premio alla solita prova di sostanza. (Dal 70' Castillejo sv).

Saelemaekers 7 - Il belga è fra le note più belle della serata: Alex Telles deve soprattutto pensare a contenerlo. Ha gamba, agilità e si mostra bravo negli inserimenti.

Brahim Diaz 6 - Se la costanza di rendimento viaggiasse di pari passo col suo talento ci spelleremmo le mani. Un paio di lampi notevoli dove quasi manda in gol Calabria e Krunic. (Dal 69' Tonali sv).

Krunic 7 - Dopo l'ottima partita di Verona si conferma anche nel prestigioso palcoscenico di Old Trafford. Fa da spola fra centrocampo e trequarti, prende falli, cerca spesso la porta. Piacevole novità.

Leao 5.5 - Primi minuti illusori con un gol annullato per (giusto) fuorigioco. Poi nuovamente si perde in un ruolo non suo, faticando dannatamente a rendersi pericoloso.

Allenatore Stefano Pioli 7 - Romagnoli è l'ultimo di una lista lunghissima di indisponibili, lui prepara un capolavoro. Ti aspetti degli agnellini a Old Trafford, trovi dei lupi che quasi sbranano gli inglesi. Una squadra compatta, sul pezzo, motivata. La sua impronta è notevole. Il pareggio nei minuti di recupero il giusto premio.