Manchester United, Solskjaer festeggia: "Il mio lavoro è portare trofei, ora vinciamo la finale"

vedi letture

Il tecnico norvegese Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, parla ai microfoni di Sky nel post gara, commentando il passaggio in finale dei Red Devils: “Sono già arrivato in finale con il Molde e sono orgoglioso di far parte di questo club, così come anche i giocatori lo sono. Il mio lavoro è quello di vincere e portare trofei, ora andremo in finale pronti e contro un ottimo Villarreal, e speriamo di vincere”.