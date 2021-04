Manchester United, Solskjaer: "Non conosco la Roma, ma sicuramente difendono bene"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, parla anche della semifinale contro la Roma dopo il successo di stasera contro il Granada: "Non li conosco, non li ho visti giocare ma so che hanno difeso bene contro l'Ajax, come sappiamo che fanno molto bene le squadre italiane, poi conosciamo Dzeko e Smalling. Siamo in semifinale, ora ci aspetta un duello all'altezza di questo torneo, la Roma è una squadra con tradizione e storia", ha detto ai microfoni di Sky.