Mancini: "Obiettivo vincere l'Europeo e passare l'estate a firmare autografi da ct campione"

Manca un mese al via di Uefa Euro 2020 - partita inaugurale a Roma tra Italia e Turchia - ma Roberto Mancini, nell'intervista a GQ Italia in uscita domani 13 maggio, parla anche del proprio futuro: "Nessuna offerta ufficiale. Resto in Nazionale almeno fino al Mondiale in Qatar 2022. Ma l'obiettivo adesso è passare un’estate nella mio Portonovo, a firmare autografi da allenatore campione", ha detto il ct azzurro.