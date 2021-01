Mancini: "Porte aperte per lo Schillaci di turno. Destro? Caputo, Lasagna, Scamacca sono più avanti"

Nella sua chiacchierata con la Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale Roberto Mancini analizza così le chance di convocazione dei vari Zaniolo, Balotelli e Destro, protagonisti, in un senso o nell'altro, in questo primissimo scorcio di 2021: "Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata. Balotelli? Io non chiudo mai le porte, ma per Mario è difficile. Destro? Stesso discorso. Porte aperte per lo Schillaci di turno, ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, che sta crescendo, sono più avanti nelle gerarchie. Kean sta facendo molto bene a Parigi".