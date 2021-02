Mandragora saluta Udine: "Vi porterò sempre con me. Orgoglioso di aver sudato per voi"

Rolando Mandragora saluta l'Udinese, dopo la sua firma sul contratto con il Torino, che lo ha scelto per rinforzare la propria metàcampo: "È arrivata l’ora di salutarci. È accaduto tutto così veloce… spero di farlo nella maniera che più meritate. In queste ore mi tornano alla mente tantissimi bei momenti di questi anni trascorsi insieme. Saluto una città ospitale e una tifoseria fantastica. A Udine sono cresciuto non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo... insieme a compagni di squadra e tante altre persone straordinarie, dalle quali ho imparato tanto... che fanno della propria passione un lavoro, così come ricamato su ciascuna maglia bianconera: “La PASSIONE è la nostra FORZA”. Orgoglioso di aver sudato e lottato per questo Club unico nella sua storia. Sarò sempre grato a tutti quanti voi che mi siete stati vicini anche nei momenti di difficoltà... la Passione è la VOSTRA Forza. Vi porterò sempre con me. Grazie @udinesecalcio. Grazie Udine. #ALÈUDIN 🤍🖤".