Mandzukic si presenta: "Questo è un Milan con tanti giovani affamati. Sono pronto"

"Sono pronto per questa sfida, per me è importante essere pronto per la squadra il prima possibile. Sono molto contento di essere al Milan, negli ultimi tempi mi stavo preparando per questa opportunità. A Milanello c'è un'atmosfera davvero bella, è piacevole starci. Voglio fare il meglio possibile". Parole e pensieri di Mario Mandzukic, centravanti croato ingaggiato dal Milan e presentato oggi alla stampa. "Questo è un team davvero giovane, ho visto diverse partite di questa squadra e mi piace il suo spirito. Sebbene ci siano tanti giovani questa squadra è molto combattiva. Io giocherò al fianco di questi giovani. Io sono un professionista, voglio fare al meglio il mio lavoro".

