Marani: "Roma, sei gol presi in due gare. Matic-Cristante doppioni, manca fantasia"

Matteo Marani, dagli studi di Sky, analizza la sconfitta della Roma in Bulgaria: "In due partite ha preso sei gol, quello che sembrava il punto di forza adesso si sta esponendo molto. Ci sarebbe da capire perché. Secondo me, Matic e Cristante sono un po' doppioni e rendono prevedibile il gioco della Roma, che non è effervescente. Si accende poco ed è abbastanza ordinario, a Udine l'ho vista molto scolastica e prevedibile".