Marani: "Roma, tutto dipende dalla Champions. Dzeko-Fonseca? C'è stato del personalismo"

Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani analizza l’impatto di Tiago Pinto in casa Roma: “Siamo all’inizio. Il prossimo sarà il suo vero mercato. Ci sono due urgenze immediate: capire che strada prendere sul centravanti e poi credo il portiere. Se la Roma sarà in Champions lo scenario sarà di un certo tipo, altrimenti no. Teniamo conto che si porta dietro una pesantezza non da poco. Dzeko? Non mi permetto di giudicare la gestione, mi sembra ci sia stata una punta di personalismo in questo processo. Bisogna mettere da parte qualunque tipo di ruggine, mettere Dzeko al centro dell’attacco e provare a entrare nelle prime quattro”