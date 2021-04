Marani sulla Roma: "Che crollo! Il 6-2 di oggi peserà anche sull'analisi del biennio Fonseca"

Il giornalista di 'Sky' Matteo Marani ha così commentato la sconfitta rimediata questa sera dalla Roma all'Old Trafford, nella gara valida per l'andata delle semifinali di Europa League. In rimonta, il Manchester United s'è imposto 6-2: "Questo è un crollo verticale che non trova giustificazioni. Ho sempre elogiato il cammino della Roma, ma questi 45 minuti non trovano giustificazione. Un calo troppo verticale... L'impaccio, l'imbarazzo, la difficoltà, hanno preso il pareggio in contropiede e poi subito gol incredibili. Nel secondo tempo è stato un massacro dal punto di vista sportivo, l'immagine di stasera è pesante e peserà anche sul bilancio dei due anni di Fonseca.