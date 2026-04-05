Sei giocatori dell'Inter ko nei playoff, Marchegiani: "Erano un peso, forse ora sono più leggeri"

L’esito dei playoff non ha pesato più di tanto sull’Inter. Era una grossa incognita per i nerazzurri: sette giocatori di Cristian Chivu hanno giocato gli spareggi Mondiali, solo Calhanoglu ne è uscito vincitore (sconfitto, oltre ai cinque italiani, il polacco Zielinski). Non si è visto, nel 5-2 con la Roma.

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani dice la sua: “Quando si ha a che fare con giocatori esperti, di altissimo livello, non c’è tutto questo bisogno per un allenatore di parlare. Io penso che i playoff fossero un peso enorme per i giocatori che dovevano giocarli, anche inconsciamente, e l’Inter ne aveva tanti. L’obiettivo era quello: penso agli italiani, a Calhanoglu che ha centrato un obiettivo storico.

Non vorrei che il fatto di essersi lasciati alle spalle, con più o meno soddisfazione, li abbia liberati. Oggi Lautaro Martinez è stato incredibile: era atteso come quello che doveva risolvere i problemi, dopo un minuto ha fatto gol. Questa è mentalità”.