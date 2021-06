Maresca l'ultimo tassello del nuovo Parma: adesso via al mercato della ricostruzione

Tutto in fretta, come preventivato. Nemmeno una settimana dalla fine del campionato e il Parma ha trovato (e presentato) il nuovo allenatore: Enzo Maresca. Giovane e con idee interessanti ed offensive, Maresca arriva a Parma dopo una proficua esperienza in Inghilterra al Manchester City Under 23, dove ha lavorato a stretto contatto con Pep Guardiola, vincendo il campionato. Il tecnico è l'ultimo tassello della rinascita del Parma, che nelle ultime settimane ha attuato una ristrutturazione in quasi tutti i ruoli: via il ds Carli, con la promozione di Mauro Pederzoli, sono entrati in società Filippo Galli che lavorerà nella nuova area metodologica, il capo scout Massimiliano Notari e, in precedenza, i due nuovi bracci destri del presidente Krause, Javier Ribalta per l'area tecnica e Jaap Kalma per l'area economica.

ORA IL MERCATO - Attuata la rivoluzione dietro la scrivania, il Parma ora si concentra sul mercato che sarà, in entrata ed in uscita. Gervinho ha già salutato, in direzione Turchia, così come faranno altri compagni nelle prossime settimane. Da Bruno Alves e Graziano Pellè in scadenza di contratto, ai prestiti Mattia Bani, Andrea Conti, Joshua Zirkzee, oltre a quei giocatori che, difficilmente, resteranno in rosa anche in B come Jasmin Kurtic, Luigi Sepe, Andreas Cornelius. Il Parma è pronto anche alla rivoluzione tecnica, con un mercato che porterà parecchi volti nuovi alla corte di Maresca. La società, così come il tecnico, non si è nascosta: il Parma ha l'obiettivo di vincere sin da subito e tornare già il prossimo anno in Serie A. E per farlo sarà fondamentale partire al meglio, con un mercato su misura per il nuovo allenatore.