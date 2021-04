Marino dopo il ko con l'Atalanta: "Oggi l'Udinese non ha ragionato. Squadra poco compatta"

vedi letture

Ai microfoni di 'Udinese TV', il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha commentato la sconfitta contro l'Atalanta. A Bergamo, la squadra di Gasperini ha vinto 3-2: "Partita difficile da interpretare e da esaminare perché l'Atalanta è una squadra capace, noi però non abbiamo dato l'impressione di essere compatti come al solito. Non lo dico dal punto di vista dell'impegno che secondo me è stato massimo, però non ho visto quella squadra compatta che abbiamo visto nelle ultime gare. Oggi in campo la squadra non ha ragionato come da qualche tempo fa ma diciamo che comunque una sconfitta a Bergamo ci può stare anche se faremo autocritica in settimana, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Infine voglio fare i migliori auguri a tutti i nostri tifosi che non possiamo avere vicini e salutare sulle tribune, mandando loro gli auguri da parte di tutta la società Udinese. Dispiace non aver raccolto punti oggi ma ci rifaremo".