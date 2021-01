Mario Mandzukic ha vinto di tutto: il palmares da urlo del nuovo attaccante del Milan

Mario Mandzukic da Slavonski Brod ha vinto di tutto. Tre campionati croati (dal 2007-08 al 2009-10), due Coppe di Croazia (2007-08 e 2008-09) e quattro Supercoppe di Croazia (dal 2007 al 2010) con la Dinamo Zagabria, due campionati tedeschi (2012-13 e 2013-14), due Coppe di Germania (2012-13 e 2013-14) e una Supercoppa di Germania (2012) con il Bayern Monaco, una Supercoppa di Spagna (2014) con l'Atlético Madrid, quattro campionati italiani (dal 2015-16 al 2018-19), tre Coppe Italia (dal 2015-16 al 2017-18) e due Supercoppe italiane (2015 e 2018) con la Juventus, mentre a livello internazionale vanta la vittoria di una UEFA Champions League (2012-13), una Supercoppa UEFA (2013) e una Coppa del mondo per club FIFA (2013) con il Bayern Monaco. Wikipedia scorda pure il titolo in Qatar con l'Al-Duhail, in quello che pareva il buen retiro della sua carriera. Invece no. Invece ha vinto pure lì.

Colpo Scudetto In fondo ne ha già vinto quattro di titoli, Mario da Slavonski Brod. Tutti alla Juventus, uno dopo l'altro, prima che la storia finisse, relegato in un angolo e volato in Qatar a svernare prima che la voglia matta di vincere nel calcio che conta lo colpisse ancora. Un vincente. Un uomo squadra e un uomo spogliatoio. Il Milan si porta a casa un vicecampione del Mondo che sembrava al tramonto della sua carriera. Ma con un palmares così, ha deciso di non farsi sfuggire l'occasione. E di gridare al mondo la sua voglia di Scudetto, con l'uomo dei titoli da Slavonski Brod.