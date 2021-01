Marsiglia, Milik: "Orgoglioso di essere in uno dei club più prestigiosi d'Europa"

Arkadiuz Milik ha affidato a Twitter le prime parole dopo il trasferimento al Marsiglia: "Sono felice e orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore dell'Olympique di Marsiglia, uno dei club più prestigiosi in Europa. Sono pronto per questa nuova avventura. Allez OM".

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Dw5MxrhInm

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 21, 2021