Ufficiale Martin Frese è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona, ha firmato fino al 2027

Adesso è ufficiale: Martin Frese è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Di seguito il comunicato della società scaligera: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore danese Martin Frese, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Nato il 4 gennaio 1998 a Rodovre, in Danimarca, Frese inizia la sua carriera sportiva nel settore giovanile dell'FC Nordsjælland, Club con cui compie il proprio esordio tra i professionisti il 5 maggio 2017, nel match di Superligaen - il massimo campionato danese - contro il Copenaghen.

Dalla stagione 2020/21 fino alla 2023/24, il difensore viene inserito stabilmente tra i convocati della Prima squadra giallorossa, con cui in totale realizza 13 gol e 12 assist in 131 presenze totali tra tutte le competizioni. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Martin, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".

L'arrivo di Frese dovrebbe accelerare l'uscita di Juan Cabal. Sul giocatore è forte il Rennes con il Verona che punterebbe a realizzare la seconda grossa plusvalenza del mercato prima della partenza per il ritiro, in programma l'15 luglio. La valutazione del calciatore è tra i 6 e gli 8 milioni, che servirebbero poi ad arrivare ad almeno un altro esterno sinistro: Murru e Rikelme in pole.