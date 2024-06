Martinez Quarta: "Ho rinnovato perché la Fiorentina ha creduto in me dal primo giorno"

Dopo il rinnovo fino al 2028 con la Fiorentina, il difensore centrale argentino Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Aspettavo il rinnovo da tempo. Ne abbiamo iniziato a parlare già con Joe Barone, che è stata una figura importante per questa firma. Ormai sono 4 anni che sono a Firenze, una città a cui io e la mia famiglia siamo molto legati. Avrei voluto fare questa intervista con la coppa qua in mezzo ma purtroppo è andata così. Ho rinnovato perché la Fiorentina ha creduto in me fin dal primo giorno. È una squadra in crescita e io voglio far parte di questa crescita. Adesso la sfida è riprendersi dalla botta subita ad Atene”.

Riavvolgendo il nastro della sua stagione, cosa si trova?

“Dal punto di vista delle reti sono riuscito a dar mano alla squadra e di questo ne sono contento. Non so se l’anno prossimo riuscirò a ripetermi, lo spero”.

Sensazioni dopo la finale di Atene?

“Siamo tutti delusi perché ci tenevamo tanto a vincere la Coppa. È stato un percorso bellissimo e ci meritavamo un epilogo diverso, sia noi che i nostri tifosi. Oggi le promesse non servono a niente, ma cercheremo di rifarci il prossimo anno. Il mio sogno è quello di portare la Fiorentina ad alti livelli e di riuscire a vincere un trofeo”.