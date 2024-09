TMW Materazzi: "Avevo più paura del Milan di Maldini. Ibra? Strano esserci andato d'accordo"

Con Ibra ogni tanto vi punzecchiate, avete giocato tre anni insieme: c’è qualcosa che non sappiamo? E' una delle domande poste a Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter intervistato dal nostro inviato a margine della inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano. Questa la sua risposta: "E mi meraviglio che in quei tre anni siamo andati d'accordo".

Avevi più paura del Milan di Maldini?

"Avevo più paura del Milan di Maldini perché so il lavoro che ha fatto e quanto tenesse al Milan. Non ha potuto fare ciò per cui era stato chiamato e si è fatto da parte con grandissima dignità e onestà. Spero che non torni al Milan".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Ci sono tanti fattori che in questo periodo dell'anno possono variare, tipo la condizione fisica. Sicuramente l'Europeo ho tolto la preparazione a tanti dei nostri giocatori. Nel momento in cui la squadra ritroverà la condizione credo tornerà la squadra da battere. Detto ciò, complimenti a chi oggi è avanti. Fanno di tutto per battere l'Inter, ma credo che fino alla fine dovranno fare i conti con noi".

E ancora: "L'Inter deve ritrovare lo spirito e il gioco dello scorso anno: c'è tempo per recuperare, non troppo, già qualche punto è stato perso durante il cammino ma in fondo la prima è a tre punti di distanza".

