Materazzi: "Conte e Mourinho via nel momento sbagliato: ma ad Antonio dico grazie"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Italia e dell'Inter, ha detto la sua ai microfoni di Sky in vista dell'inizio degli Europei: "Il percorso è stato netto, ha creato un gruppo in cui si divertono e divertono, poi giocando tre gare in casa c'è una grande occasione di andare avanti. Insigne ha fatto benissimo fino ad oggi, può essere la sorpresa. Siamo solidi, conta fare un gol più degli avversari, nient'altro".

Addio Inter, Conte come Mourinho: "Purtroppo sono andati via nel momento sbagliato, vale sia per Mourinho, che per Conte. Lo dissi a Josè prima di Madrid, potevamo aprire un ciclo in Italia e per Conte vale lo stesso discorso, ha creato un gruppo importante ma la sua scelta va rispettata. Da tifoso interista però lo ringrazio per dove ha riportato l'Inter".

Simone Inzaghi nuovo allenatore: "La società avrà esposto i programmi prima di prendere Inzaghi, per lui è una occasione unica. Chi cedere? Avrei detto tutti tranne Lukaku".