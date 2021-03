Matic sfida il Milan con lo United: "Dalot un grande, ha 15 anni di carriera. Ibra? Solo 10..."

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic ha parlato a United Review, il Matchday Programme dei Red Devils, in vista della sfida col Milan: "Per me Savicevic è sempre stato il migliore. E credo che se chiedete ai tifosi del Milan che lo hanno visto giocare, vi diranno la stessa cosa perché era un giocatore speciale, uno dei più forti in Europa. Anche Boban era un grande, all'Inter invece ricordo Stankovic. Ho avuto l'opportunità di giocare un po' con lui, così come con Vidic. La Serie A era, negli anni '90, il miglior campionato del mondo. Ibrahimovic e Dalot? Due grandi persone. Zlatan ha esperienza, Diogo ha appena iniziato e ha davanti almeno 15 anni di carriera. Ibra invece non più di 10... (ride, ndr). Sono due top player, soprattutto Zlatan. Di Dalot ho visto un paio di partite col Milan, gioca bene ogni volta che scende in campo. Credo sia stato un ottimo trasferimento per lui. Giocare al Milan è come giocare al Manchester United, hai tante pressioni, ci sono molti tifosi che ti seguono. Spero che continui a fare bene e che un giorno possa tornare per giocare qua".