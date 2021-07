Matri saluta la Lazio: "Scelto un nuovo percorso professionale. Un grazie particolare a Tare"

vedi letture

Nella passata stagione Alessandro Matri ha intrapreso la carriera dirigenziale come collaboratore di Igli Tare alla Lazio. Oggi l’ex attaccante ha ufficializzato attraverso i propri canali social il suo addio al club capitolino: "Dopo un periodo di riflessione ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Ci tengo a ringraziare la Lazio i ragazzi della prima squadra e della primavera che mi hanno fatto sentire sin da subito a mio agio!! Un GRAZIE particolare a te IGLI per la grande opportunità e per la fiducia dimostrata !! OLTRE AD ESSERE UN GRANDE PROFESSIONISTA SEI ANCHE UNA GRANDE PERSONA !!”