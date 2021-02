Mayoral già nella storia: nessuno spagnolo ha segnato tanto con la Roma in una singola stagione

vedi letture

A segno anche nel 3-1 rifilato al Braga questa sera, Borja Mayoral si ritaglia un piccolo pezzo di storia della Roma, nella serata in cui Dzeko ha superato Totti per numero di marcature giallorosse in Europa. Con gli 11 gol segnati in questa stagione, l’ex Real Madrid (tuttora in prestito nella Capitale dalle merengues) è infatti lo spagnolo più prolifico della Roma in una singola stagione.