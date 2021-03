Mayoral in corsa per il titolo di capocannoniere dell'Europa League. In testa Yazici e Pizzi

vedi letture

Stasera andranno in scena le partite di andata degli ottavi di Europa League. Sedici squadre sono rimaste a darsi battaglia, tanti giocatori lotteranno per vincere il titolo di capocannoniere dell'edizione. In testa, per il momento, ci sono due calciatori che sono fuori dai giochi: Yazici e Pizzi hanno firmato 7 centri ma sono stati eliminati insieme a Lille e Benfica. A guidare virtualmente la classifica, quindi, c'è Carlos Vinicius, attaccante del Tottenham ed ex meteora del Napoli autore di sei reti, che stasera cercherà di aumentare il suo bottino contro la Dinamo Zagabria. Insieme a lui, sperano anche Paco Alcacer (Villarreal), che è a quota 5 e se la vedrà contro la Dinamo Kiev, e Borja Mayoral, impegnato con la sua Roma nel difficile confronto con lo Shakhtar. Il primo marcatore del Milan è Jens Petter Hauge: il norvegese è andato a segno in tre occasioni ma è stato sacrificato da Pioli per far posto all'infortunato (oggi) Mario Mandzukic.

Questa la classifica attuale: (in grassetto i giocatori ancora in corsa)

Pizzi (Benfica) 7

Yazici (Lille) 7

Vinicius (Tottenham) 6

Dabbur (Hoffenheim) 6

Refaelov (Antwerp) 5

Bailey (Bayer Leverkusen) 5

Paco Alcacer (Villarreal) 5

Zahavi (PSV) 5

Nunez (Benfica) 5

Mayoral (Roma) 5

Julis (Sp. Praga) 5

Ishak (Lech) 5

Liendl (Wolfsberger) 5

Malen (PSV) 5

Diaby (B. Leverkusen) 4

Manu (Ludogorets) 4

Lucas Moura (Tottenham) 4

Nsame (Young Boys) 4

Sima (Sl. Praga) 4

Acolatse (Hapoel Beer-Sheva) 4

Kayode (Sivasspor)

Gouiri (Nizza) 4

Petkovic (Dinamo Zagabria) 4

Hauge (Milan) 3