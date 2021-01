Meravigliosa rovesciata di Zaccagni, il Verona sblocca la gara al Picco di Spezia

Si sblocca la gara al Picco, l'Hellas Verona passa in vantaggio con un gol spettacolare di Zaccagni! Azione meravigliosa della squadra di Juric: palla in profondità di Miguel Veloso per Faraoni, cross in mezzo per Zaccagni che stoppa di petto e in rovesciata trova la rete del vantaggio. Un gol da cineteca per il centrocampista dell'Hellas Verona.