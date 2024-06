Mercato Milan, una pista per il centrocampo porta anche in Brasile: ecco André Trindade

vedi letture

Prosegue per il Milan la ricerca di un rinforzo a centrocampo, con l'ultima idea che porta direttamente in Sudamerica. Il club rossonero - riporta infatti MilanNews.it - nelle ultime ore si è interessato al 22enne brasiliano André Trindade, mediano del Fluminense e della nazionale brasiliana. Il calciatore è

In scadenza al 31 dicembre 2026, André Trindade fa parte appunto del giro dei nomi che il club rossonero osserva per rinforzarsi in mezzo al campo. Infatti André ha caratteristiche difensive e il Milan cerca proprio un elemento che possa assicurare maggiore copertura alla difesa. Valutazioni in corso nella sede milanista - si legge -, col dossier del classe 2001 che è sul tavolo della dirigenza così come altri profili. André Trindade da Costa Neto, o semplicemente André, è nato il 16 luglio 2001 nella città di Algodão, Bahia, Brasile. Ha fatto il suo esordio nella prima squadra del Fluminense all’età di 19 anni.