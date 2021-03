Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVE PUNTA ANCORA SU CR7 E MORATA. MILIK E LOCATELLI OBIETTIVI PRIORITARI, MA C'È ANCHE UN PIANO B. RUMENIGGE ALLONTANA BROZOVIC DAL BAYERN. IL MILAN TORNA SU BELOTTI ED SVANBERG, MA PIACE ANCHE VLAHOVIC. NAPOLI ALLA CACCIA DI TERZINI, MA PIACE ANCHE MIHALA DEL PARMA. AUDERO-SAMP ECCO IL RINNOVO. DESTRO-GENOA FINO AL 2022

Nonostante le voci dalla Spagna che vogliono un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, la Juventus non ha intenzione di lasciar partire il numero 7 portoghese e sta già pensando a come rinforzare la rosa per andare all’assalto di una Champions League che sfugge da ormai troppo tempo e che neanche l’arrivo del campione portoghese ha avvicinato a Torino. Il primo tassello sarà la permanenza di Alvaro Morata che può essere riscattato per 45 milioni di euro oppure trattenuto per un’altra stagione in prestito oneroso, 10 milioni, e poi riscattato nel 2022 per 35 milioni. Questo l’unico dubbio in casa bianconera con la decisione che sarà legata al bilancio societario. Per potenziare l’attacco la società bianconera è pronta a tornare su Arkadiusz Milik che può essere acquistato per 12 milioni in caso di mancato accesso alla prossima Champions da parte del Marsiglia. L’alternativa è Memphis Depay, che si svincolerà a fine stagione, su cui resta in vantaggio il Barça. A centrocampo le piste più concrete sono Manuel Locatelli e Jorginho, avvicinabili con formule creative tipo prestito con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni. Se però dovesse partire CR7 la Juve ha pronto il piano B: Muro Icardi e Moises Kean del PSG potrebbero essere due obiettivi prioritari, ma attenzione anche alla pista Sergio Aguero in uscita dal Manchester City. In mezzo al campo invece il sogno è il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United.

Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, ha parlato anche del presunto interesse del club bavarese per Marcelo Brozovic: "Non abbiamo mai avuto contatti sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti, l'anno scorso era già alla frutta, ora siamo ancora sotto. I prezzi dei cartellini sono scesi del 50% ma gli agenti dei migliori calciatori, hanno fatto sì che gli ingaggi rimanessero gli stessi mentre in tutta Europa ogni società è alle prese con il taglio dei costi dei salari". In casa Milan si lavora sull’attacco, a prescindere da rinnovo di Ibrahimovic. Gli obiettivi sono il giovane Dusan Vlahovic della Fiorentina ed Eduard del Celtic, già cercato lo scorso anno, ma anche Andrea Belotti del Torino, vecchio pallino del club rossonero. A centrocampo il nome sempre caldo è quello di Mattias Svanberg del Bologna che il club felsineo valuta 25 milioni di euro.

Il Napoli è alla caccia di terzini viste le situazioni relative a Hysaj, Ghoulam e Mario Rui. Piacciono Emerson Palmieri e Federico Dimarco, ma il primo nome sulla lista di Giuntoli è Junior Firpo del Barcellona, valutato 10 milioni di euro. Per il reparto offensivo si guarda in casa Parma dove piace Valentin Mihaila che però i ducali non vorrebbero cedere dopo averci investito la scorsa estate. Il Bologna guarda in Francia per potenziare l’attacco e punta Lassine Sinayoko, classe ‘99, dell’Auxerre, in scadenza di contratto nel 2022. In casa Fiorentina invece Valentin Eysseric saluterà a fine stagione nonostante abbia trovato spazio nelle ultime uscite sotto la guida di Prandelli.

Altro rinnovo di contratto in casa Sampdoria. Emil Audero ha infatti prolungato il suo accordo con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero. Mattia Destro ha tutta l'intenzione di farsi un bel regalo di compleanno nel corso del prossimo match contro il Parma al Tardini di venerdì sera, che arriverà il giorno prima del 30° compleanno dell'attaccante. Un gol per trascinare la squadra alla vittoria ma che avrebbe un valore ancora più importante per la sua avventura col Grifone. Infatti sarebbe il decimo stagionale, utile alla punta per ottenere il rinnovo automatico del contratto per un'altra stagione, ovvero fino al 2022.

BAYERN, NUBEL POTREBBE RESCINDERE. PER SOSTITUIRLO OCCHI SU ORTEGA. RUDIGER-CHELSEA SI VA VERSO IL RINNOVO. VAN DE BEEK PRONTO A LASCIARE IL MANCHESTER UNITED. PSG, BERNAT RINNOVA FINO AL 2025. L’INTER MIAMI PUNTA MARCELO DEL REAL MADRID. MUSLERA PROLUNGA COL GALATASARAY

A fine stagione Alexander Nubel potrebbe salutare il Bayern Monaco dove non ha trovato spazio in questa stagione. Il portiere infatti potrebbe risolvere il proprio contratto qualora non dovesse arrivare a 10 presenze fine stagione. Per sostituirlo il club bavarese sarebbe pronto a puntare su Stefan Ortega, estremo difensore che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Arminia Bilefeld a cui è legato fino al 2022. L’agente di Jurgen Klopp, Marc Kosicke, ha smentito che il suo assistito possa sedere sulla panchina della Germania dopo l’Europeo quando Low lascerà il suo posto dopo 15 anni.

Antonio Rudiger è diventato un elemento prezioso dello scacchiere di Thomas Tuchel. L'ex difensore della Roma, con l'arrivo in panchina del connazionale, è divenuto titolare inamovibile e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo si valuta il prolungamento di contratto del 28enne, che la scorsa stagione aveva la valigia in mano ed era stato anche accostato al Milan. Il giocatore ha un accordo con i londinesi fino al 2022. Nessun errore, bensì un omonimo del trequartista gallese della Juventus. Quello dei villans è un centrocampista di 18 anni attualmente in forza nell'Under 23. Martin Odegaard ha convinto l’Arsenal. Il club londinese sarebbe pienamente soddisfatto del rendimento del norvegese ed è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il Real Madrid, proprietario del cartellino, per discutere del futuro del giocatore. L’intenzione dei Gunners è quello di prolungare di un’altra stagione la permanenza del giocatore in Inghilterra con la possibilità di trasformare poi il prestito in acquisto a titolo definitivo nell’estate del 2022. Donny van de Beek ha chiesto al Manchester United di essere ceduto questa estate. Pagato 39 milioni di euro, un anno dopo il suo addio all'Ajax il centrocampista olandese potrebbe di nuovo ritrovarsi al centro di trattative di calciomercato.

Il ct della Scozia Steve Clarke nei giorni scorsi è stato accostato alla panchina del Celtic, alla caccia di un allenatore dopo l’addio di Neil Lennon. Voci che il diretto interessato ha però rispedito al mittente facendo sapere di essere felice di guidare la Scozia nelle qualificazioni verso il Mondiale di Qatar 2022.

Il Paris Saint-Germain ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto di Juan Bernat, terzino classe '93. Lo spagnolo, che è arrivato nella capitale transalpina nel 2018, si è legato per altre quattro stagioni al PSG portando così la scadenza del suo rapporto al 2025. Il portiere uruguaiano Néstor Fernando Muslera è sempre più pilastro del Galatasaray. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club turco ha reso noto che l'ex portiere della Lazio ha rinnovato il contratto per altre tre stagioni: classe '86, Muslera guadagnerà 2.5 milioni di euro netti a stagione.

L’Inter Miami di David Beckham continua a guardare il mercato europeo per rinforzare la propria squadra. In particolare il club statunitense avrebbe messo gli occhi su un giocatore che sta trovando poco spazio al Real Madrid, appena dieci presenze stagionali in tutte le competizioni, come il terzino Marcelo. Il brasiliano è in scadenza nel 2022 con il club spagnolo, ma il poco spazio trovato in questa stagione starebbe spingendolo a dire addio in maniera anticipata con Beckham che sarebbe in pressing per portarlo in MLS e aggiungere un’altra stella, dopo Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, alla sua squadra.

Il tecnico della Dinamo Zagabria, Zoran Mamic, ha rassegnato le dimissioni dopo aver ricevuto la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per frode, sentenza confermata ieri dalla Corte suprema croata: "Anche se non mi sento colpevole, mi dimetto come avevo già annunciato in caso di conferma della condanna" ha dichiarato Mamic, 49 anni. La sentenza riguarda le accuse mosse nei confronti del tecnico e del fratello Zravko i quali avrebbero messo in piedi un sistema per ottenere commissioni dalla cessione dei giocatori eludendo il fisco. Le autorità croate hanno calcolato circa 15 milioni di euro non dichiarati.