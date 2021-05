Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 maggio

vedi letture

PIRLO: “MI VEDO ANCORA ALLA JUVE”. IL NAPOLI ANNUNCIA L’ADDIO DI GATTUSO. LAZIO, INZAGHI SUL RINNOVO: “ASPETTERÒ ALTRI TRE GIORNI” - “C’è voluto del tempo per entrare nella testa della squadra, entrare alla Juventus da primo allenatore non era facile. I calciatori mi hanno dato grande disponibilità e questo mi ha fatto crescere tantissimo. Quest'anno è successo di tutto, mi è servito per far delle scelte e da qua bisogna ripartire". Lo ha detto a Sky dopo la partita vinta contro il Bologna l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. “Quanto mi vedo sulla panchina della Juve da 1 a 100? Mi vedo al 100, adesso godiamoci questa qualificazione in Champions".

Adesso è ufficiale: Rino Gattuso non sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. L'annuncio è stato dato dal presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis".

Il Sassuolo, grazie alla vittoria per 2-0, stabilisce il record di punti ma fallisce l'accesso alla Conference League. Nel post partita, però, è l'addio di Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, che abbandonerà la squadra emiliana: "Non sono deluso, ma ci saremmo meritati l’Europa per il campionato che abbiamo fatto. Dispiace perché ci separiamo e siamo al massimo del dispiacere. Io allo Shaktar? Può essere, dobbiamo vederci per mettere giù le cose in maniera definitiva", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Simone Inzaghi, dopo la sconfitta della sua Lazio in casa del Sassuolo, nell'intervista a Sky Sport ha parlato anche del suo rinnovo con il club biancoceleste ancora in stallo: "Aspetterò altri tre giorni ma sono già 16 mesi che aspetto il rinnovo, forse per un'altra squadra non lo avrei fatto".

Quale sarà il futuro di Giorgio Chiellini? Il capitano bianconero, in scadenza di contratto a fine giugno, risponde così a Dazn: “Ora è davvero impossibile parlare di futuro. Io sono tranquillo, se ne parla e si fanno progetti. Se è stata l’ultima partita, almeno mi rimarrà un ricordo positivo, altrimenti meglio ancora. Ora penso alla Nazionale”.

Leonardo Semplici e il Cagliari, parti più lontane. Se non ci saranno sorprese in settimana potrebbe sancirsi l’addio tra il tecnico toscano e la società rossoblu. La prima scelta del Cagliari è Ivan Juric del Verona che ha già dato una disponibilità di massima anche se è ambito pure dal Torino. Il Cagliari si muove e pensa al cambio in panchina, da Semplici a Juric...

PSG, MBAPPÉ: “ORA PENSIAMO AL FUTURO”. RIGONI AL SAN PAOLO. RIVOLUZIONE VALLADOLID -Intervistato dai microfoni di Canal+ dopo la vittoria amara contro il Brest e la consegna del premio di capocannoniere della Ligue 1, Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha parlato così del suo futuro: "Non dirò cosa faremo, sono solo un giocatore. Ma penso che le persone abbiano visto. Tutti hanno visto. Penso che quando le persone vedono, sia più facile trarre conclusioni. Cè poco da dire, abbiamo perso il titolo. Ora dobbiamo concentrarci sul futuro".

Emiliano Rigoni, ricordato in Italia per avventure non proprio esaltanti con le maglie di Atalanta e Sampdoria, a 28 anni è pronto a tornare in Sud America. In scadenza con l'Elche, club spagnolo, Rigoni ha raggiunto un accordo fino a dicembre 2024 col San Paolo, club allenatore da Hernan Crespo.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Real Valladolid ha comunicato l’addio dell’allenatore Sergio Gonzalez e del direttore sportivo Miguel Angel Gomez dopo la retrocessione in Segunda Division. Ieri la formazione spagnola aveva perso contro l’Atletico Madrid nel match che ha consegnato il titolo ai colchoneros.

Primi movimenti per l'Atletico Madrid, fresco campione di Spagna. Secondo quanto riporta AS, il centrocampista Naby Keita potrebbe lasciare il Liverpool nella prossima finestra di mercato. Il procuratore del centrocampista guineano, si legge, avrebbe contattato i Colchoneros per valutare un eventuale trasferimento.

Harry Kane è uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato che inizierà tra poco. L'attaccante della nazionale inglese avrebbe comunicato di voler lasciare il Tottenham a fine stagione, e il suo nome è già stato accostato a tutte le super potenze europee. Tra queste, anche il Chelsea di Thomas Tuchel, che in conferenza stampa alla viglia della sfida con l'Aston Villa ha voluto spendere qualche parola anche sul centravanti degli Spurs: "Se trovate in giro per il mondo qualcuno a cui non piaccia Harry Kane chiamatemi. Tutti amano Harry Kane, ma dobbiamo essere chiari: è un giocatore del Tottenham e ha un lungo contratto, non mi sembra il caso di parlare di lui in questa conferenza stampa".