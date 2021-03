Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NEDVED CONFERMA PIRLO E CRISTIANO RONALDO, MA IL PORTOGHESE TRATTA CON IL REAL MADRID PUR CON UN POSSIBILE DECURTAMENTO. MERTENS RIMANE A NAPOLI, YOUNG VERSO L'ADDIO ALL'INTER. JORGINHO NON ESCLUDE UN RITORNO, MILAN SU DARWIN NUNEZ

Pavel Nedved ha confermato il tecnico Andrea Pirlo. "È e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore

Il vicepresidente della Juve ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "Per me non si tocca, ha un contratto fino al 2022 e resterà, poi vedremo cosa accadrà dopo. Ronaldo ci ha dato uno slancio verso l'Olimpo del calcio, sia dal punto di vista tecnico che di immagine".

Invece dalla Spagna parlano di un CR7 molto intenzionato a tornare a Madrid, dopo i contatti delle settimane scorse. Sarebbe anche disponibile a decurtarsi lo stipendio a 25 milioni di euro.

L'attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, dal ritiro della Nazionale ha parlato del suo futuro: "A Napoli sono un re, sto vivendo una favola. Ma so anche che basta poco per perdere il trono. Non ho paura che la mia popolarità finisca dopo il calcio o che la gente si dimentichi di me, anche perché tornerò a vivere in Belgio, vedo troppo poco i miei nipotini".

Novità in fascia per l’Inter in estate. Quasi sicuro il ritorno di Dalbert, che difficilmente il Rennes riscatterà. Nella bella stagione la dirigenza dovrà cercargli una nuova squadra, a meno che Conte non voglia valutare il brasiliano, dato che a sinistra potrebbe partire Ashley Young. Più probabile, però, puntare su un altro ritorno come quello di Federico Dimarco, oggi protagonista con il Verona.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho. "Unl ritorno al Napoli? E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo lì. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici".

Il Milan è molto attento ai giovani talenti in giro per il mondo e per questo sta seguendo da vicino grazie ai suoi scout anche Darwin Nunez, centravanti del Benfica e della nazionale uruguaiana. Nonostante sia arrivato nella squadra portoghese solo la corsa estate, ci sarebbe già aria di addio.

"Arnautovic? Era un nome che non doveva uscire e purtroppo è uscito". C'è spazio anche per qualche nome di mercato nella lunga intervista concessa da Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, a Il Resto del Carlino: "Le telefonate sono state tante. Di sicuro vogliamo prendere 2-3 giocatori importanti, che migliorino il livello medio della squadra e chi sta attorno".

DIEGO COSTA VERSO IL RIENTRO IN EUROPA, AL BENFICA. GRIEZMANN NON VUOLE LASCIARE IL BARCELLONA, L'INTER MIAMI DI BECKHAM PRENDE GIBBS

Si fa sempre più forte la possibilità di un approdo in Portogallo di Diego Costa. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo l’attaccante ex Chelsea e Atletico Madrid avrebbe raggiunto un principio di accordo col Benfica per la prossima stagione.

Antoine Griezmann non ha intenzione di lasciare il Barcellona nel corso della prossima estate. Nonostante l'adattamento complicato, che ha visto il giocatore non rendere al meglio nei suoi primi due anni in blaugrana, il giocatore vuole rispettare il suo accordo valido fino al 2024 e provare a imporsi nel club catalano.

David Beckham pesca in patria per rinforzare la rosa del suo Inter Miami. Kieran Gibbs, terzino classe '89, è un nuovo giocatore del club americano. L'ex Arsenal era in scadenza di contratto con il WBA e ha firmato un contratto di due anni e mezzo.