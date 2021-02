Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 febbraio

vedi letture

SUNING DICE ADDIO ALLO JIANGSU. NAPOLI, OFFERTA DEL BAYERN PER KOULIBALY. CROTONE, ORE CALDE PER LA PANCHINA E BUCCHI DICE NO - “Chiuderemo le nostre attività irrilevanti", aveva detto nei giorni scorsi Zhang Jindong, numero uno di Suning, e adesso è ufficiale: lo Jiangsu cessa di essere gestito da Suning e addio al calcio in Cina per il gruppo che ha in mano l'Inter. L'annuncio è arrivato nella notte italiana tramite un comunicato ufficiale: "A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, lo Jiangsu Football Club non può garantire la continuazione delle attività e, da ora in poi, si fermerà. L'attività di ogni squadra verrà cessata e al contempo ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni legate allo sviluppo successivo".

Il Napoli guarda al futuro. Come riporta Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly e Maksimovic oltre che di Sarri. Il procuratore avrebbe portato al numero uno azzurro la proposta dal Bayern Monaco per il difensore senegalese. I tedeschi valuterebbero però il giocatore 45 milioni di euro.

Ore calde a Crotone. Traballa la posizione di Giovanni Stroppa. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, nelle corse ore c'è stato un contatto con Christian Bucchi, ma la trattativa non è decollata. Le due parti non hanno trovato l'accordo economico, troppa la distanza tra domanda e offerta. Il club rossoblu continua comunque a riflettere per capire a chi affidare la panchina. A questo punto non a Bucchi.

Sirene di mercato per Robin Gosens. Per il giocatore dell’Atalanta sarebbe arrivato un sondaggio da parte del Manchester City. Già a gennaio i Citizens si erano fatti sotto e Pep Guardiola sta provando a portarlo a Manchester in estate. In uscita c'è Oleksandr Zinchenko per il quale, nonostante il minutaggio, il club inglese ascolta offerte. E tra le varie pretendenti per Gosens spunta ora anche la grande per antonomasia del presente per la Premier.

PSG, SI VA VERSO IL RINNOVO DEL PRESTITO DI KEAN. LIVERPOOL SU CAMAVINGA. E IL CITY CI PROVA PER HAALAND - Leonardo ha tutta l'intenzione di confermare Moise Kean al PSG e da qui alla fine della stagione proverà a trovare la giusta intesa con l'Everton. I Toffees sono pronti a chiedere una cifra esosa per l'attaccante italiano, si parla addirittura di 80 milioni di euro, ed è per questo che il dirigente parigino vorrebbe provare a prolungare di un altro anno il prestito, inserendo fin da subito il diritto di riscatto a cifre però inferiori rispetto all'attuale richiesta degli inglesi. A riportarlo è ESPN.

Il Liverpool di Jurgen Klopp ha da tempo messo gli occhi su Eduardo Camavinga, talento cristallino del Rennes. Il tecnico tedesco avrebbe posto il classe 2002 in cima alla sua lista dei desideri per la mediana. C'è però da fare i conti con la concorrenza agguerrita del Real Madrid, che secondo Don Balon avrebbe dalla sua la forte influenza che Zinédine Zidane è in grado di esercitare sui giocatori francesi. Si preannuncia dunque un duello di mercato infuocato: la valutazione che il Rennes fa del suo tesserato è di circa sessanta milioni di euro, ma le possibilità che si scateni un'asta per il centrocampista sembrano essere piuttosto alte.

L'impressionante stagione di Erling Braut Haaland sta convincendo il Manchester City a fare un tentativo serio. La prossima estate Pep Guardiola vorrebbe acquistare un numero 9 e, nonostante i rapporti tra lui e Mino Raiola non siano dei migliori, ci proverà per il bomber del Borussia Dortmund, assistito per l'appunto dal procuratore italiano. A scriverlo è il Sunday Mirror.

La sconfitta per 5-1 subito in casa dello Stoccarda da parte dello Schalke 04 ha provocato un vero e proprio terremoto all'interno del club tedesco. La società ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Christian Gross oltre al suo staff e il direttore sportivo Jochen Schneider. A renderlo noto è il club tramite un comunicato sul sito ufficiale.