Mercato, stadio e sponsor: parte la calda estate romana dei Friedkin

Quella che sta per arrivare sarà la prima vera estate dei Friedkin da proprietari della Roma. La scorsa si fatica a intenderla come tale perché tra il closing arrivato solamente il 17 agosto e lo start del campionato un mese dopo, Dan e Ryan hanno faticato a incidere da subito. I cambiamenti sono arrivati tutti in corsa, a partire dagli innesti in dirigenza con gli arrivi del GM Pinto, del CFO Lombardo e del nuovo capo del marketing Van Den Doel. E’ cambiato anche l’allenatore, nonostante la nazionalità sia rimasta la stessa. E proprio da Mourinho voleranno nei prossimi giorni il management e la proprietà. Un blitz a Londra per definire la prossima stagione tra budget di mercato e calendarizzazione della pre-season. Si deciderà anche in che modalità far sbarcare Mourinho nella Capitale (in ballo c’è la suggestiva data del 17 giugno) e che tipo di preparazione far svolgere alla Roma. Sul tavolo ci sono diverse opzioni per il momento: il ritiro a Trigoria (centro sportivo ormai dotato di ogni comfort), oppure dopo una prima parte di lavoro a Roma il trasferimento tra le montagne del nord Italia o addirittura negli States, più precisamente in California. Il confronto tra lo Special One e i vertici del club giallorosso servirà proprio a definire il piano estivo della società, ma ad attendere i Friedkin da qui ad agosto ci saranno anche tanti altri nodi da sciogliere. Tra i più impellenti ci sono quelli relativi agli sponsor. Se Hyunday ha esercitato il rinnovo automatico per un’altra stagione a un prezzo leggermente più basso (saranno 2,5 i milioni di euro da versare alla Roma per la stagione 21-22), lo stesso ancora non si può dire per il main sponsor Qatar. Il contratto scade il prossimo 30 giugno e le parti stanno ancora trattando. L’obiettivo è legarsi fino al 2023, ma se le cifre non dovessero soddisfare i giallorossi, i Friedkin potrebbero anche decidere di presentarsi con la maglia ‘vuota’. Più a lungo termine si guarda a Toyota come azienda alla quale dare anche i naming rights del nuovo stadio. A tal proposito entro i prossimi 20 giorni dovrebbe esser votata la revoca di pubblico interesse per il progetto Tor di Valle già approvata in Giunta. Fienga si è detto soddisfatto, ma ora la Roma vuole intraprendere subito un nuovo percorso con il dirigente Scalera che sta studiando nel dettaglio anche le nuove aree sulle quali potrebbe sorgere l’impianto (al vaglio Tor Vergata, Tiburtina ed Eur-Ostiense). Entro l’estate Dan e Ryan vorrebbero definire anche il nuovo progetto legato a un impianto di proprietà e c’è chi come il candidato sindaco Calenda promette che a brevissimo ci saranno novità. Tra gli impegni dell’estate poi potrebbe esserci anche quello di definire con largo anticipo l’aumento di capitale e riprovare con una nuova offerta pubblica di acquisto per le azioni del club che possa portare al "delisting", cioè all’uscita dalla Borsa. Il primo tentativo fatto a novembre si è concluso con un nulla di fatto, ma dopo quasi un anno di gestione Friedkin i tifosi hanno imparato a conoscere e ad apprezzare la nuova proprietà. Questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.