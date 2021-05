Mercoledì si deciderà il futuro dell'Udinese: se lascia Gotti sono due i nomi forti per la panchina

vedi letture

Fra le varie situazioni da sbrogliare nei prossimi giorni c'è anche quella di casa Udinese. Sì perché in settimana andrà in scena un incontro fra il tecnico Luca Gotti e la società, con l'obiettivo di fare chiarezza in merito al futuro. Se proseguire ancora insieme o se separarsi dopo una salvezza raggiunta con una certa tranquillità ma pure un finale di stagione al di sotto delle aspettative.

Salvo slittamenti imprevisti, dovrebbe essere mercoledì il giorno buono per il faccia a faccia. Un incontro in cui, come detto, verranno messe in tavola tutte le carte del mazzo e in cui si prenderà una decisione definitiva. Le alternative, in caso di separazione da Gotti, non mancano: uno dei nomi che piacciono maggiormente è quello di Paolo Zanetti, pista percorribile solo in caso in cui il suo Venezia (impegnato nei playoff col Cittadella) non dovesse salire in Serie A. Altrimenti a spuntarla potrebbe essere quel Rolando Maran ancora sotto contratto col Genoa.