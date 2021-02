Meret: "Contro la Juve la fase difensiva ha funzionato, contro Granada e Atalanta meno..."

"Il periodo è quello che è, non è dei migliori, ma noi tutti crediamo in questa qualificazione e vincere domani ci può dare grande spinta in chiave qualificazione". Parole e pensieri di Alex Meret, portiere del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. "Contro la Juve la fase difensiva è stata ottima, contro il Granada potevamo sicuramente fare più attenzione alle ripartenze e qualcosa con l'Atalanta non è andata al meglio, ma nonostante gli uomini che cambiano le cose che dobbiamo fare sono le stesse. Dobbiamo solo fare tutte le cose al meglio".

