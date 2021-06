Mertens contro la "sua" Italia: "Insigne non è l'unico pericolo. Tutti sanno quello che fanno"

Per sua stessa ammissione la gara con l’Italia è diversa dalle altre. Dries Mertens, attaccante del Napoli e del Belgio prossimo avversario degli azzurri ad Euro2020 ha parlato della sfida di venerdì in conferenza stampa. “Se ho sentito i miei compagni del Napoli oggi in Nazionale? No non li ho sentiti. Quanto sarà pericoloso Insigne? l pericolo è tutta l'Italia. Sanno quello che fanno, non prendono gol, segnano tanto. Tutti hanno visto le loro partite, come giocano. Si riconoscono delle routine di gioco, giocano veramente di squadra".