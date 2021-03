Messi-CR7 al PSG? Leonardo: "Che ci accostino i big è una buona cosa. Sono speculazioni"

vedi letture

In un'intervista con RMC, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha chiarito che non è in trattativa per Cristiano Ronaldo o Messi. Ma ha detto che non gli importa che il club sia continuamente coinvolto nelle voci a riguardo. "Il PSG è sempre menzionato in ogni finestra. Tutti i grandi giocatori sono accostati al PSG e questa è una buona cosa", ha detto Leonardo. "Il PSG è molto desiderato in generale. Tutti i grandi giocatori ci vengono accostati. È qualcosa che dovrebbe essere valorizzato. Siamo sempre in grado di parlare con i grandi giocatori, che vorrebbero venire. Ma non abbiamo trattative in corso per un nuovo giocatore così", ha aggiunto.