Mihajlovic guida la Juventus... femminile: Women in campo nella Partita del Cuore

Anche considerati gli ultimi eventi, una presenza femminile nella Partita del Cuore, in programma stasera tra Nazionale Cantanti e il team dei Campioni per la Ricerca, era più che necessaria. La offriranno le Juventus Women: le bianconere, guidate per l’occasione da Sinisa Mihajlovic, batteranno il calcio d’inizio della gara di beneficenza e giocheranno i primi minuti contro i cantanti. Poi le Campionesse d’Italia, capaci di vincere 22 partite su 22 nell’ultima Serie A e che di recente hanno salutato coach Rita Guarino, cederanno il passo ai Campioni per la Ricerca.