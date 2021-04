Mihajlovic: "Ho portato sfortuna alla Roma. Pensavo a fermare Spinazzola, poi si è fatto male"

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa ha parlato così della gara contro la Roma: "In avanti non abbiamo problemi, ora li abbiamo dietro perché abbiamo pochi cambi. Domani avremo Faragò che però non è ancora pronto e Antov che si deve ancora abituare al campionato italiano, questi sono i due cambi in difesa. Gli altri sono tutti fuori. Mi dispiace che ho portato sfiga alla Roma nella partita contro l'Ajax, perché mentre guardavo la partita guardavo Spinazzola e pensavo a chi mettergli contro, non avendo nessuno disponibile. Come ho pensato a questa cosa, si è fatto male. Mi dispiace per lui, ma dall'altra parte ho dormito meglio. Loro comunque hanno tante altre soluzioni, ma i 20' di Spinazzola mi hanno fatto paura. Di solito io preferisco affrontare le squadre al completo, ma con Spinazzola bisogna portarsi il motorino, ma quello di Valentino Rossi..."

