Mihajlovic: "Mi aspettavo domande sul mercato. Ricordo quando compravo le Lacoste false"

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato così del mercato che si è concluso in queste ore per i rossoblù, non senza la solita dose di ironia: "Mi aspettavo domande sul mercato: il mercato che ricordo io era quello delle pulci che frequentavo con mio padre, quando non ci potevamo permettere le magliette Lacoste originali, e mi prendeva quelle con un coccodrillo più grande e la bocca grande così. Ma al primo lavaggio erano già da buttare. Per il mercato reale, che interessa i tifosi, dico che chi è arrivato a gennaio servirà. Antov è uno sveglio, con personalità. Del mancato arrivo di Niang non parlo: ma dico che non è colpa mia né della società".