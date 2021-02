Mihajlovic: "Parma all'inizio del nuovo progetto. Hanno comprato tanto per affrontare le difficoltà"

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche della sfida ai ducali, molto più in basso in classifica: "All'andata abbiamo vinto facendo una buona gara. La differenza è che noi abbiamo continuato a dimostrare la nostra qualità grazie alle prestazioni, a parte la partita con la Roma. Il Parma, invece, ha avuto maggiori difficoltà perché ci sono stati tanti cambiamenti, sia nel contesto societario che nella squadra. Sono all'inizio di un nuovo progetto. Noi siamo più avanti di loro da questo punto di vista. A livello societario si sono accorti di quanto il campionato italiano sia difficile e hanno investito molto in quest'ultima sessione di mercato".