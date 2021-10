Mihajlovic: "Sono tifoso della Lazio, non posso esultare anche se alleno il Bologna"

Nel corso dell'intervista concessa a DAZN, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha ammesso dopo il 3-0 alla Lazio: "Io sono tifoso della Lazio, non posso esultare anche se alleno il Bologna. Ci serviva questa vittoria, ma quando la Lazio subisce gol c’è qualcosa che non mi fa esultare. Ero convinto che avremmo fatto una grande partita, nulla accade per caso. Ho cercato di far capire ai ragazzi che se andiamo in campo con l’atteggiamento giusto facciamo grandi partite. Oggi non abbiamo rischiato nulla, è stato molto molto bello. Non è però merito del modulo, l’importante è lo spirito con cui entri in campo. Oggi i ragazzi lo hanno messo e dobbiamo riflettere sul perché non sempre giochiamo così. Non dobbiamo avere rimpianti”.