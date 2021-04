Mihajlovic vs Mancini: "Soriano convocato per fare tre tribune: io l’avrei mandato a quel paese"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic non le manda a dire neanche al ct Roberto Mancini. Durante la conferenza stampa di oggi, il tecnico ha difeso Soriano, che è stato convocato dalla Nazionale per non essere mai nemmeno portato in panchina nelle sfide contro Lituania, Macedonia e Bulgaria: "Se fosse stato molto attento alle vicende del Bologna, Mancini non avrebbe portato Soriano per fare tre tribune. Non mi attendevo zero minuti in tre gare: lui è il miglior centrocampista italiano e non mi è parso giusto. Averlo saputo, era meglio se fosse rimasto con noi: non mi è piaciuto, parlo da allenatore del Bologna e da amico di Mancini. Tre tribune contro... chi? E dagli soddisfazioni, ha fatto nove gol, tanti assist. Fallo giocare. Se io fossi stato Soriano l’avrei mandato a quel paese: con tutto il rispetto per la nazionale e Mancio".