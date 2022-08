Milan, 5 milioni di euro il budget per Onana: possibile accordo a breve con il Bordeaux

vedi letture

Jean Onana, centrocampista del Bordeaux, è da tempo un obiettivo di mercato del Milan. Come riportato da Sky Sport, il Diavolo vorrebbe portare il classe 2000 in rossonero con la formula del prestito ma i francesi hanno chiuso a questa possibilità, anche dopo l'incontro di oggi con l'entourage del giocatore. Per questo il club di Via Aldo Rossi, che ha un tesoretto da 5 milioni di euro, andrà avanti per l'acquisto a titolo definitivo. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti ed è possibile le due società trovino l'accordo definitivo.