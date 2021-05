Milan, 90 minuti da dentro o fuori. Non per Mandzukic: l'addio del croato è scontato

Novanta minuti da dentro o fuori per il Milan, che contro l’Atalanta si giocherà l’accesso alla prossima Champions League. Non per Mario Mandzukic: arrivato a gennaio e ancora a secco di gol, ma soprattutto con soltanto 194 minuti disputati in questo campionato (appena una partenza da titolare), il centravanti croato cercherà la rete buona soltanto per chiudere in bellezza. Il suo addio a fine stagione, scrive La Gazzetta dello Sport, è infatti pressoché scontato.