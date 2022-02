Milan a +1 sull'Inter. Calhanoglu: "Potenzialmente siamo ancora primi. E siamo i migliori in A"

Hakan Calhanoglu si è presentato anche ai microfoni di Mediaset in vista del match di domani contro il Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League, soffermandosi però anche sul campionato e sul sorpasso del Milan in classifica (i rossoneri sono a +1 ma i nerazzurri devono recuperare una gara): "Dico la verità, io non guardo la classifica. Siamo sulla buona strada, eravamo a -7, adesso potenzialmente siamo ancora primi perché abbiamo una partita in meno. Lo abbiamo dimostrato, siamo i migliori in Serie A".