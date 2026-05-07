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Milan a colloqui con Zahavi: Nkunku è sul mercato. Il Diavolo chiede 40 milioni di euro

Milan a colloqui con Zahavi: Nkunku è sul mercato. Il Diavolo chiede 40 milioni di euroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:38Serie A
Alessio Del Lungo

Pini Zahavi è rimasto a Milano anche per parlare di mercato con i dirigenti del Milan, ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i discorsi non sono stati incentrati soprattutto su Robert Lewandowski, bensì sul futuro di Christopher Nkunku. Il Diavolo ha fatto presente al suo agente di considerare l'ex Chelsea nella lista dei cedibili, spiegandogli che sarebbe meglio se trovasse una destinazione gradita al suo assistito per la prossima stagione. A riportarlo è gazzetta.it.

Nkunku è costato 37 milioni di euro più bonus, quindi per evitare una minusvalenza il Milan deve cederlo almeno a 30 milioni. Il pensiero comune in Via Aldo Rossi però è di non darlo via per meno di 40: le sue qualità tecniche restano indiscutibili e se non ha funzionato nella sua esperienza italiana è per una serie di concause, ma non per aspetti di campo.

Il francese ha fatto tutta la preparazione estiva con il Chelsea, che lo aveva messo fuori rosa e questo ha rallentato anche il suo processo di riatletizzazione. Nel momento in cui Allegri lo ha schierato con continuità, ecco che il Milan ha fatto fatica a trovare il gol e si è riscoperto improvvisamente involuto. Infine c'è la questione del ruolo: lui è un esterno, ma è stato impiegato quasi sempre da centravanti. Anche per tutto ciò ora è sul mercato.

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