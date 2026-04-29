Milan, Nkunku alla porta: il prezzo per evitare perdite. Il Fenerbahce ci ha pensato a gennaio

L'esperienza di Christopher Nkunku con la maglia del Milan sembra essere giunta al capolinea dopo una stagione caratterizzata da poche luci e molte ombre: come vi abbiamo raccontato (leggi qui) la prossima estate potrebbe finire sul mercato.

L'attaccante francese, arrivato con grandi aspettative per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, non è riuscito a replicare i fasti della Bundesliga, dove si era laureato capocannoniere. Il suo rendimento è rimasto bloccato a sole sei reti totali, concentrate prevalentemente nel periodo invernale tra exploit e rigori, per poi spegnersi definitivamente. Pesano sul suo percorso i postumi di un infortunio al ginocchio e la difficoltà nel gestire la pressione derivante dal suo passato al Chelsea.

Nonostante il Milan sperasse in una rinascita simile a quella di Pulisic, il contributo del francese è stato poco incisivo. Di fronte a questo scenario, la dirigenza rossonera valuta dunque la cessione estiva: secondo il Corriere dello Sport la richiesta potrebbe essere di circa 30 milioni di euro, puntando a evitare perdite a bilancio. Le piste per il suo futuro? Oltre ai club sauditi, secondo il quotidiano ci sarebbero voci anche riguardanti la Turchia, con il Fenerbahce che già a gennaio ci ha pensato. Sullo sfondo un possibile ritorno in Premier League in club di fascia media. I fondi ottenuti dalla sua partenza verrebbero reinvestiti per consegnare ad Allegri nuovi rinforzi offensivi più funzionali.